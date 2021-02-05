Главного врача Запорожской областной инфекционной больницы, где в результате пожара погибли четыре человека, отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

Как сообщает УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.

По его словам, отстранение главного врача медучреждения Владимира Шинкаренко необходимо для объективного расследования причин пожара.

Кроме того, Старух сообщил, что двое из 8 пострадавших в результате пожара в больнице до сих пор находятся в тяжелом состоянии – речь идет о дежурном враче и медбрате, которые получили серьезные ожоги, когда спасала пациентов больницы.

Напомним, 3 февраля в Запорожье в результате пожара в Областной инфекционной клинической больнице погибли 4 человека.

Предварительной причиной пожара считают возгорание медицинского оборудования.