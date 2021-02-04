также в разделеПроисшествия
Боевики ранили военного на Донбассе
В Тернополе больной коронавирусом мужчина зарезал себя на глазах у медиков 1
В горевшем корпусе запорожской больницы не было противопожарной сигнализации 19
На Полтавщине сошли с рельсов три цистерны 15
Погибшие в запорожской больнице больные находились под аппаратами ИВЛ 102
Пропавший на Донбассе военный находится в плену боевиков 29
Вчера боевики дважды нарушили перемирие 11
Названа причина аварии на Запорожской ТЭС 38
В Запорожье горела больница, погибли 4 человека 42
На Запорожской ТЭС произошла авария, Энергодар остался без света 79
Стало известно имя убитого вчера на Донбассе бойца 25
ООС: Боевики совершили 8 обстрелов и убили военного 9
Снайпер боевиков снова убил военного на Донбассе 65
Пожар в первомайском «Эпицентре» локализовали 32
«Вырубил охранников топором»: задержан поджигатель «Эпицентра» в Первомайске 426
На Николаевщине горит «Эпицентр К» 84
В Одессе в жилом доме обрушилась лестничная клетка 15
В Запорожье маршрутка врезалась в столб, пострадали 14 человек 23

Предварительной причиной пожара в инфекционной больнице Запорожья, в результате которого погибли четыре человека, считают возгорание медицинского оборудования, сообщили в ОГА.

Окончательную причину пожара установит следствие.

Как заявил председатель ОГА Александр Старух, семьи погибших при пожаре получат материальную помощь: из резервного фонда областного бюджета предоставят по 50 тыся гривен каждой семье.

По данным полиции, пожар в областной инфекционной больнице, в реанимационном отделении, где лечат больных COVID-19, возник 3 февраля в 23:25. Погибли три пациентки и врач. В ОГА сообщили, что пострадали восемь человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, а другие - средней степени тяжести.

В Запорожской области 5 февраля 2021 объявлено Днем траура.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги