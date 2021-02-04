Предварительной причиной пожара в инфекционной больнице Запорожья, в результате которого погибли четыре человека, считают возгорание медицинского оборудования, сообщили в ОГА.
Окончательную причину пожара установит следствие.
Как заявил председатель ОГА Александр Старух, семьи погибших при пожаре получат материальную помощь: из резервного фонда областного бюджета предоставят по 50 тыся гривен каждой семье.
По данным полиции, пожар в областной инфекционной больнице, в реанимационном отделении, где лечат больных COVID-19, возник 3 февраля в 23:25. Погибли три пациентки и врач. В ОГА сообщили, что пострадали восемь человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, а другие - средней степени тяжести.
В Запорожской области 5 февраля 2021 объявлено Днем траура.
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