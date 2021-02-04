Правоохранители задержали ответственного за противопожарную безопасность в Запорожской областной инфекционной больнице, где ночью в реанимационном отделении произошел пожар. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

«В ходе досудебного расследования, осмотра места происшествия, обысков установлены факты нарушений в деятельности этого медицинского учреждения требований законодательства Украины о пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью», - говорится в сообщении.

Следствием отрабатывается ряд версий возникновения возгорания, в частности использование медицинского оборудования без наличия соответствующих разрешений, с нарушением установленных правил, что привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких с последующим его критическим накоплением в помещении палаты и взрывом с возникновением пожара.

Должностное лицо, ответственное за техногенное и противопожарное состояние областной инфекционной клинической больницы, задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

Также в ходе следствия будет дана оценка деятельности органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере безопасности производства.

Напомним, пожар в областной инфекционной больнице, в реанимационном отделении, где лечат больных COVID-19, возник 3 февраля в 23:25. Погибли три пациентки и врач.

Проведенными судебно-медицинскими экспертизами установлено, что смерть наступила от шока, вызванного термическими ожогами пламенем. Еще 2 пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в медучреждения.

В Запорожской области 5 февраля 2021 объявлено Днем траура.