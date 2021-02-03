Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро о принудительной доставке главы Окружного административного Киева Павла Вовка в ВАКС, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что сегодня, 3 февраля, в Высшем антикоррупционном суде было запланировано рассмотрение ходатайства о применении к председателю Окружного административного суда Киева меры пресечения в виде залога. Впрочем, лицо, в отношении которого рассматривалось ходатайство, в суд не явилось и о причинах неявки не сообщило.

Поэтому, в судебном заседании прокурор САП заявил ходатайство о приводе указанного лица в суд. Следственный судья ходатайство удовлетворил.

Согласно ч. 1, ч. 3 ст. 140 УПК Украины, привод состоит в принудительном сопровождении лица, к которому он применяется, лицом, выполняющим решение об осуществлении повода, к месту его вызова в указанное в постановлении время.

Выполнение постановления поручено соответствующим подразделениям Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщалось, 23 декабря 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро вручили лично председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд на 5 января.

3 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Вовка в розыск.

11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Вовком. Ранее Окружной административный суд Киева вернул в Офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям Вовку П., Погрибниченку И., Огурцову А., Качуре И.А. и Келеберде В.И. которые якобы были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время.

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.