Уголовные производства, которые были открыты 22 января 2021 по решению Печерского суда против президента США Джо Байдена и Петра Порошенко, срочно закрыли, сообщила пресс-служба «Европейской солидарности» со ссылкой на адвокатов пятого президента.

По словам адвокатов, 11 сентября прошлого года Печерский суд через судью Волкову принял решение, которое обязало ГБР зарегистрировать еще два производства.

«Это решение было выполнено в авральном порядке 22 января. То есть когда президент Байден уже начал выполнять обязанности президента США. По нашим данным, эти производства, недавно поспешно открытые, уже закрыты», - сказал Новиков.

«Мы видим, что когда речь идет не просто о расследовании, которые могут повредить интересам государства, но и о расследовании, которые становятся лично опасные и неудобные для руководства правоохранительных органов, они принимают очевидные решения быстро и без лишних разговоров», - констатирует адвокат.

Новиков также отметил, что 1 февраля апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно подтвердила решение о прекращении производства по заявлению Деркача, которое расследовало НАБУ. «Апелляционный суд подтвердил решение Антикоррупционного суда о закрытии того производства по заявлению депутата Деркача, который известен как дело Байдена-Порошенко и расследовалось НАБУ. Это дело окончательно умерло, но то, как оно развивалось, позволяет заглянуть в кухню того, как принимаются решения в Офисе Генерального прокурора и ГБР», - отметил Новиков.

«Когда Высший антикоррупционный суд 21 января этого года рассматривал жалобу Деркача на закрытие производства, здесь прямо написано, что дело пустое, что никаких признаков уголовного преступления там нет. Но несколько месяцев велось так называемое «расследование», в результате которого был принят единственно возможный вариант - закрыть это уголовное производство. И соответственно обжалования Деркачем этого уголовного производства в Высшем антикоррупционном суде было безуспешным», - говорит адвокат Игорь Головань.

Новиков напомнил, что когда 19 мая 2020 Деркач обнародовал так называемые «пленки», уже ночью генпрокурор Венедиктова открыла три уголовных дела. «На следующее утро, и это тоже объясняет, почему дела открываются в ночное время, президент Зеленский прокомментировал это на своей большой пресс-конференции с журналистами. В том смысле, что он в восторге от этой идеи», - напомнил Новиков.

После того как депутат Деркач оказался в санкционных списках как российский агент, власти стало очевидно, что ситуация вредит отношениям Украины и США.

«Мы ставим вопрос о привлечении к ответственности Деркача и Дубинского за их клевету. По сути своей является заведомо ложным сообщениям о преступлении, а во-вторых, это фактически деятельность, направленная на содействие подрывной деятельности государства-агрессора и против украинских интересов», - резюмирует адвокат.