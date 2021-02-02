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В Офисе президента после исключения одиозного Дубинского из партии, прошло закрытое совещание. Об этом сообщает From-ua со ссылкой на ТГ «Объектив».

«На встрече у президента Владимира Зеленского присутствовали глава ОП Андрей Ермак и глава фракции «Слуга народа» в ВР Давид Арахамия», - уточняют журналисты ТГ-канала.

По информации СМИ, после окончания «кейса» Дубинского от Зеленского на совещании была дана жесткая команда переформатировать регионы.

«Также от Гаранта поступила задача поставить на контроль регионы. Сейчас на участки будут назначать только самых преданных людей, проверенных временем. Это будут настоящие «волкодавы», у которых есть полномочия «прямого звонка к первому», бесстрашные кризис-менеджеры. Перед ними будет стоять задача навести порядок в регионах, включая громкие посадки, местных зарвавшихся царьков (так называемую элиту). Давно пора», - информирует «Объектив».

Журналисты напоследок предупредили, что будут пристально следить за новыми назначениями в ближайшее время.

 
ForUm

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