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Китай наложил санкции против 28 американских политиков из команды екс-президента Дональда Трампа.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение МИД КНР, санкции вступили в силу сразу после вступления президентских полномочий Джо Байденом.

В перечень китайских санкций попали действующий госсекретарь Майкл Помпео, бывший старший советник президента Стивен Бэннон, бывший и действующий помощники президента по национальной безопасности Джон Болтон и Роберт О'Брайен, действующий председатель Национальной торговой совета Питер Наварро, заместитель госсекретаря по вопросам Юго-Восточной Азии Дэвид Стилвелл тому подобное.

«В течение последних нескольких лет некоторые антикитайские политики в США, исходя из своих эгоистических политических интересов и предубеждений, а также ненависти в Китай, не выказывая уважения к интересам китайского и американского народов, запланировали, продвинули и осуществили серию безумных шагов, серьезно вмешавшись во внутренние дела Китая, подорвав интересы Китая, оскорбив китайский народ и серьезно нарушив китайско-американские отношения», - говорится в заявлении.

Утверждается, что санкции вводятся против тех политиков, которые «несут основную ответственность за такие действия США в вопросах, связанных с Китаем».

Лицам, включенным в список санкций, а также их ближайшим родственникам запрещен въезд в материковый Китай, а также в Гонконг и Макао. Им и связанным с ними компаниям запрещено вести дела с Китаем.

 
ForUm

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