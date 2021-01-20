США ввели санкции против украинской компании, которая обвиняется в перевозке венесуэльской нефти. Об этом сообщает Голос Америки.
Министерство финансов США заявило, что санкции введены против одесской компании Fides Ship Management.
Также под санкции попали четыре корабля, которыми управляет компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (все трое ходят под камерунским флагом). Соединенные Штаты в январе 2019 ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Это произошло после того, как США признали Хуана Гуайдо временным главой государства, а президента Николаса Мадуро призвали к отставке.
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