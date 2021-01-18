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Кожаный кошелек или портмоне - это не только атрибут солидного мужчины. Сейчас такие аксессуары делают в доступной ценовой категории, и позволить их себе может каждый. Это не обязательно объемный кошелек с большой вместимостью: продаются и небольшие зажимы для денег, визитницы карманного формата, тонкие кошельки на несколько отделений.

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Где купить мужские кожаные кошельки

Намного удобней делать это в интернете: вы сразу видите описание, цену, цвета, наличие и условия доставки. В интернет-магазине MODNOTAK можно заказать мужские кошельки из натуральной кожи популярных и менее известных брендов с доставкой по Киеву и все города Украины.

В каталоге есть большие, маленькие аксессуары, с застежкой, держателем купюр и другие - воспользовавшись фильтром, вы быстро найдете подходящую модель. На некоторые популярные кошельки скидки. Товар на гарантии производителя (Karya, ST, Marco Coverna и др.). Если нужного кошелька нет в наличие на складе - подпишитесь на уведомление, и вам сообщат, как только он появится. Оплата покупок - любым удобным способом (предоплата, оплата при получении, наложенным платежом).

Почему стоит купить кожаный мужской кошелек

Главное преимущество - качество материала. Кожа всегда в моде, и по понятным причинам:

  • Самый долговечный материал;
  • Не стареет, медленно изнашивается;
  • Солидно выглядит;
  • Легко очищается от загрязнений;
  • Фактурность.

Тем более, что по типу кожи тоже большой выбор - гладкая, лакированная, винтажная, кожа рептилий (скат, крокодил, питон и т. д.). Более бюджетные варианты делают из свиной, телячьей кожи, дорогие кошельки - из экзотических животных. Один раз купив такой аксессуар, вы можете носить его годами, он не потеряет вид, а со временем появится благородная потертость. Некоторые модели делают сразу искусственно состаренными, особенно это касается винтажных изделий.

Некоторых может остановить цена - она действительно выше, чем у аксессуаров из кожзама или текстиля. Но и прослужит мужской кожаный кошелек намного дольше, что доказано практикой. Поэтому, если взять во внимание срок службы, такая покупка выходит намного выгодней, чем приобретение изделия из менее “живучего” материала.

Еще один аспект: если вы хотите сделать подарок, то престижней выглядит кошелек из кожи (особенно фактурной). И прогадать тяжело - в интернете полно советов, как выбрать портмоне мужчине, да и новый дом для денег лишним не будет.
ForUm

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