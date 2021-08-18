Служба внешней разведки оставляет за собой право обжаловать решение Окружного административного суда города Киева о восстановлении Сергея Семочко в должности первого заместителя председателя СВР.

Соответствующее заявление опубликовано на странице Службы внешней разведки в Facebook в связи с решением Окружного административного суда г. Киева о восстановлении Семочко, обнародованном в СМИ.

«Семочко был назначен на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки указом Президента Украины № 225/2018 от 31 июля 2018 года. До этого времени в СВРУ была только одна должность первого заместителя, занята другим военнослужащим. Несмотря на отсутствие в штате вакантной должности, Семочко был назначен без соблюдения соответствующих требований действующего законодательства», - говорится в заявлении.

Порядок назначения Семочко на должность и получение им соответствующего денежного обеспечения во время службы в СВРУ сейчас является предметом уголовного производства. Суды всех инстанций исследовали лишь вопрос увольнения и социальной защиты указанного военнослужащего, не углубляясь в проблемы назначения, которые расследует ГБР.

«Эта ситуация заставляет СВРУ решать оставленную нам проблему в комплексе: обеспечивая социальную защиту Семочко, как и любого военнослужащего, отстаивать объективную истину и законно решать ранее созданные проблемы.

Служба вынуждена обратиться в суд за разъяснением этого решения и оставляет за собой право его обжаловать», - резюмировали в ведомстве.

Как известно, журналисты программы «Наші Гроші» с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью на более чем 200 млн грн, а у членов его семьи российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время его работы в контрразведке с фармацевтических компаний требовали взятки.

Контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий в Семочко, но заметили, что выводы делать рано.

В апреле 2019 Порошенко уволил Семочко.

В июне 2020 ГБР пыталось вручить Порошенко подозрение по делу о назначении Семочко.

14 января СМИ сообщили, что Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента об увольнении Семочко.