также в разделеОбщество
Минздрав не будет настаивать на продлении локдауна 9
ЕС признал мучных червей безопасной едой для людей 10
МИД запустило сайт для популяризации Украины в мире 7
В Украине ночью ударят сильные морозы 8
Суд взял под стражу фигуранта «газовой схемы» Онищенко 15
Стало известно, закупку какой вакцины сорвал Минздрав 18
Ляшко: Украина в феврале получит COVID-вакцину, и это может быть Pfizer 18
Для украинцев открыты 83 страны 17
В европейских СМИ одобряют инициативу Медведчука по производству российской вакцины в Украине 47
В ВАКС отреагировали на репортаж о «предновогоднем праздновании» судей 15
«Частные детективы» продавали информацию с закрытых баз данных полиции 15
СМИ: Глава ВАКС была на вечеринке Кивалова с Вовком и Тупицким 35
Карпаты засыпает снегом 14
«Антикоррупционный блокпост» прокомментировал удаление аккаунтов в Facebook 46
Госэкоинспекция будет запрещать продажу некачественного топлива 10
В ВСУ проведут проверку по факту дискриминации военнослужащей 28
Санкции против Дубинского: В ОП обещают «конкретные шаги в ближайшее время» 62
СБУ блокировала нелегальный сбыт янтаря в Восточную Азию 12

Кассационный административный суд Верховного Суда признал незаконным и отменил указ президента об увольнении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

«Административный иск Семочко Сергея Алексеевича к президенту удовлетворен частично. Признано противоправным и отменен указ президента Украины от 12.04.2019 года № 143/2019 года «Об увольнении Семочко С. А. с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины». В удовлетворении остальных исковых требований отказано», - говорится в сообщении.

Решение вступит в законную силу в течение тридцати дней, после окончания срока подачи апелляционной жалобы.

Как известно, журналисты программы «Наші Гроші» с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью на более чем 200 млн грн, а у членов его семьи российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время его работы в контрразведке с фармацевтических компаний требовали взятки.

Контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий в Семочко, но заметили, что выводы делать рано.

В апреле 2019 Порошенко уволил Семочко. 

В июне 2020 ГБР пыталось вручить Порошенко подозрение по делу о назначении Семочко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги