Кассационный административный суд Верховного Суда признал незаконным и отменил указ президента об увольнении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

«Административный иск Семочко Сергея Алексеевича к президенту удовлетворен частично. Признано противоправным и отменен указ президента Украины от 12.04.2019 года № 143/2019 года «Об увольнении Семочко С. А. с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины». В удовлетворении остальных исковых требований отказано», - говорится в сообщении.

Решение вступит в законную силу в течение тридцати дней, после окончания срока подачи апелляционной жалобы.

Как известно, журналисты программы «Наші Гроші» с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью на более чем 200 млн грн, а у членов его семьи российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время его работы в контрразведке с фармацевтических компаний требовали взятки.

Контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий в Семочко, но заметили, что выводы делать рано.

В апреле 2019 Порошенко уволил Семочко.

В июне 2020 ГБР пыталось вручить Порошенко подозрение по делу о назначении Семочко.