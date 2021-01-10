В селе Летечивка Уманского района Черкасской области 28-летний мужчина до смерти забил своего четырехмесячного сына.
Об этом сообщает полиция области.
9 января около 09:00 в дежурную часть Уманского районного управления полиции от врачей поступило сообщение о том, что в селе Летечивка от телесных повреждений умер четырехмесячный ребенок.
Правоохранители установили, что к смерти мальчика причастен его 28-летний отец. Выяснилось, что мужчина имел неприязненное отношение к сыну и были случаи, когда он бил его.
После признания в содеянном мужчину задержали.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Следствие по данному факту продолжается.
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