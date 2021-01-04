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Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) 3 января освятил храм в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских в селе Анновка Корецкого района Ровенской области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, ранее церковную общину села Анновка лишили храма активисты ПЦУ.

Чин великого освящения храма и Божественную литургию митрополит Антоний совершил в сослужении викария Ровенской епархии епископа Дубенского Пимена и викария Бориспольской епархии епископа Згуровского Амвросия, а также священнослужителей Ровенской епархии. За богослужением молился митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей.

До 2019 года село Анновка было приписано к Иоанно-Богословскому приходу УПЦ села Копытов. 13 апреля 2019 года сторонники ПЦУ захватили храм. Во время рейдерской атаки они жестоко избили настоятеля храма и его прихожан, после чего одну верующую госпитализировали, а для настоятеля вынуждены были вызвать карету «Скорой помощи».

15 сентября по благословению митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея, епископ Дубенский Пимен совершил первую Божественную литургию в храме, который строили в селе Анновка.
ForUm

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