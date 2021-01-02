также в разделеЭкономика
Заработала ЗСТ между Украиной и Израилем 17
В Украине выросла минимальная зарплата 19
В Украине дорожает электроэнергия для населения 294
Более 20% украинцев работают без трудовой книжки 13
С 1 января украинские товары получат свободный доступ на британский рынок 47
Зеленский рассказал, как экономить до 40% при расчетах за газ 47
Укроборонпром заявил о выполнении 100% гособоронзаказа 69
Газ в Европе подорожал до максимума за почти два года 20
Энергоатом намерен отсудить у РФ $100 миллионов 29
За год в Украине средняя пенсия выросла на 400 гривен 14
Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 24 миллиарда 11
НБУ прогнозирует рост инфляции из-за отмены льготного тарифа на электроэнергию 37
Первыми в концессию отдадут вокзалы Киева и Винницы 223
Из коронавирусного фонда потратили уже более 57 миллионов 9
В «Слуге народа» уверены, что предпринимателям достаточно 8 тысяч помощи 15
В Минэкономики озвучили прогноз роста ВВП в 2021 году 13
Минэкономики: ВВП в IV квартале сократится на 3% 10
Цена электроэнергию: Кабмин отменил льготные 100 кВт для населения 170

В Украине с нового года вступил в силу закон об оборонных закупках, который повысил механизмы защиты интересов национального производителя. 

Документ предусматривает расширение сферы применения закона Об оборонных закупках в части распространения его действия на закупки товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения задач по отпору вооруженной агрессии и предотвращения угроз госбезопасности, независимости Украины, ее территориальной целостности и неприкосновенности, по борьбе с терроризмом, устранения обстоятельств, что приводит к необходимости введения чрезвычайного положения.

Кроме того, законопроект усиливает механизмы защиты интересов национального производителя и национальной экономики в целом.

Также предусмотрена возможность исключительно для национальных производителей увеличения предельно допустимого уровня рентабельности выполнения контрактов при закупках без применения конкурентных процедур.

Кроме того, законопроект предусматривает изменение порядка обжалования процедур закупки, осуществляемых во время военного положения.

Отмечается, что документ создает правовые и экономические предпосылки для развития конкурентной среды в сфере оборонных закупок, повышение качества товаров, работ и услуг оборонного назначения для нужд обороны. А также удовлетворяет основные требования законодательства ЕС на уровне основополагающих принципов и принципов закупок.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги