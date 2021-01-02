В Украине с нового года вступил в силу закон об оборонных закупках, который повысил механизмы защиты интересов национального производителя.

Документ предусматривает расширение сферы применения закона Об оборонных закупках в части распространения его действия на закупки товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения задач по отпору вооруженной агрессии и предотвращения угроз госбезопасности, независимости Украины, ее территориальной целостности и неприкосновенности, по борьбе с терроризмом, устранения обстоятельств, что приводит к необходимости введения чрезвычайного положения.

Кроме того, законопроект усиливает механизмы защиты интересов национального производителя и национальной экономики в целом.

Также предусмотрена возможность исключительно для национальных производителей увеличения предельно допустимого уровня рентабельности выполнения контрактов при закупках без применения конкурентных процедур.

Кроме того, законопроект предусматривает изменение порядка обжалования процедур закупки, осуществляемых во время военного положения.

Отмечается, что документ создает правовые и экономические предпосылки для развития конкурентной среды в сфере оборонных закупок, повышение качества товаров, работ и услуг оборонного назначения для нужд обороны. А также удовлетворяет основные требования законодательства ЕС на уровне основополагающих принципов и принципов закупок.