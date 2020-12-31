Санкции США в отношении Турции не повлияют на сотрудничество с Украиной, в частности в оборонной и военно-технической сферах.

Об этом в интервью Укринформу рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

«Я не думаю, что это (санкции США в отношении Турции. - Ред.) может бросить тень на наше сотрудничество. Это то, что мы не считаем справедливым и правильным. В конце концов, наши предложения очень конкурентоспособны, ожидаемы, и поэтому именно эти соглашения (по корветам и БПЛА. - Ред.) были подписаны в первую очередь», - сказал Ягмур Ахмет Гюльдере.

По его словам, турецкая оборонная промышленность будет развиваться в дальнейшем, несмотря на санкционные ограничения.

«Мы будем с радостью сотрудничать с третьими странами, которые хотят пройти этот путь вместе с нами», - акцентировал дипломат.

Относительно сотрудничества в оборонной сфере, посол Турции в Украине отметил особенные энергию и динамизм.

«Мы видим большую синергию между оборонной промышленностью Турции и Украины. Мы верим в возможности совместного производства, что позволит нам укрепиться на национальном уровне и разрабатывать лучшую, конкурентоспособную продукцию, которую вместе сможем продавать третьим странам», - подчеркнул он.

Глава турецкого диппредставительства отметил заинтересованность Анкары в сотрудничестве с Украиной в авиационной и космической сферах, в частности совместные проекты с ГП «Антонов» обсуждались на встрече «квадриги» в Киеве, 18 декабря.

Напомним, США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400.