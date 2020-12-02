Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры принято решение о завершении досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, по делу о попытке подкупа руководства САП и НАБУ для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, сообщает пресс-служба САП.

На сегодня досудебное расследование завершено. Материалы дела открыты подозреваемым и их защитникам.

Расследование в отношении организатора преступления – экс-министра экологии и природных ресурсов (ч.3 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины) выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

Напомним, 12-13 июня НАБУ и САП разоблачили «на горячем» трех человек, сразу после предоставления 5 млн долл. неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 Генеральной прокуратурой в НАБУ по подследственности, в части, которая касалась экс-министра экологии.

Речь идет о: первом заместителе начальника ГУ ГПС в Киеве;

одном из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича;

бывшем руководителе одного из департаментов ГФС Украины.

Всех лиц задержали и в течение 14-15 июня сообщили им о подозрении. ВАКС всем избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, суммарный размер которого превысил 244 млн грн.

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него.

В августе НАБУ объявило его в розыск.

17 сентября Злочевскому избрали заочную меру пресечения в виде содержания под стражей.