Верующие потеряли храмы из-за рейдерских действий активистов ПЦУ, но не потеряли совесть и благодать от Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии, об этом сказал митрополит Мелетий во время общения с верующими церковных общины сел Боянчук и Горошовцы, пострадавшие от захватов храмов.

«Сохранив верность канонической благодатной Украинской Православной Церкви, верующие потеряли храмы, в которых они с детства молились, но не потеряли благодать, которую им посылал Господь. Теперь мы видим, что Господь благословляет тех, кто принимает правильный выбор, держится истинной веры и не идет на компромисс с грехом и полуправдой. Господь являет чудеса и помогает возрождать богослужебную жизнь», - отметил владыка.

Митрополит Мелетий пообщался с верующими и посмотрел, как живут и поддерживают богослужебную жизнь церковные общины.

В Горошовцах прихожане молятся во временном храме и планируют строить полноценный в 2021 году.

Община УПЦ в селе Боянчук начала строительство новой церкви 3 июля. Уже закончили возведение стен и кровлю с куполами. Сейчас ведутся внутренние работы – утепляют крышу и делают потолок.