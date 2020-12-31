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В результате прохождения фронта активного циклона во второй половине суток 30 декабря и в течение 31 декабря и 1 января в Карпатах ожидается значительное ухудшение погодных условий, сообщает Укргидрометцентр.

«Сильный ветер (порывы до 10 м/с, на высокогорье - до 17 м/с), значительные дожди и мокрый снег. Снег, местами метели. Температура воздуха ожидается в течение этих дней - около и несколько ниже 0° С, на высокогорье до -5 ° С. Ожидается прирост снежного покрова высотой: на среднегорье – до 15 см, на высокогорье – до 25 см», - говорится в сообщении.

Будут наблюдаться переметы, заносы снега.

«При дополнительной нагрузке на снежный покров возможен сход снежных «досок». Настоятельно советуем воздержаться от походов в горы и на высокогорье», - говорится в сообщении.
ForUm

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