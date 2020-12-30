Неканоническая автокефалия, предоставленная Константинопольским Патриархатом Православной Церкви Украины – это «источник зол и зияющая язва», исцелить которую может только Всеправославный Собор.

Об этом сказал иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим в интервью греческому изданию Рentapostagma, сообщает Mospat.ru.

Из-за упоминания за богослужением Епифания архиепископом Кипрским Хризостомом произошло «разделение синодального тела Автокефальной Церкви Кипра», напомнил митрополит Серафим.

«Год назад упоминание митрополита Епифания в качестве «предстоятеля» автокефальной церкви Украины Архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом вызвало споры и недовольство в Элладской Церкви, так как произошло вне канонического голосования и официального решения Собора иерархов Греции», – отметил архиере й.

«Источник скольких зол существовал и до сих пор существует – это зияющая и истекающая гноем открытая язва неканонической и антицерковной Автокефалии на Украине! Одно зло тянет за собой тысячу других», – подчеркнул митрополит Серафим.

Он также отметил, что «к сожалению, эта глубокая рана не заживет до тех пор, пока Патриарх Варфоломей и все Блаженнейшие Предстоятели Поместных Автокефальных Православных Церквей, собравшись во Всеправославном Соборе, не урегулируют в Духе Святом эту требующую срочного разрешения сущностную церковную межправославную проблему».

По словам митрополита Серафима, острый и сложный украинский вопрос возник в результате постоянного и тягчайшего давления со стороны политических субъектов (США и украинского руководства) на Вселенский Патриархат, Грецию и другие страны.