В Украине насчитывается 7097 религиозных организаций, принадлежащих к структуре Православной церкви Украины (ПЦУ), и 12410 - из структуры Украинской православной церкви, которая находится в единстве с Московским патриархатом. Об этом говорится в ответе Министерства культуры и информационной политики на запрос Радио Свобода. Статистический отчет, на который ссылается министерство, содержит устаревшие почти на год данные (по состоянию на 01.01.2020). Впервые они были опубликованы в приказе Министерства культуры и информационной политики Украины от 14.04.2020 № 1657. «Для проведения богослужений религиозные организации Православной церкви Украины использовали 5299 культовых и приспособленных под молитвенные зданий: 3673 культовые здания и 1626 помещений, приспособленных под молитвенные. Украинская православная церковь в единстве с Московским патриархатом насчитывала 12410 религиозных организаций, которые своем пользовании имели 11157 культовых и приспособленных под молитвенные зданий, в том числе 7804 культовых зданий и 3353 помещений, приспособленных под молитвенные», - говорится в ответе.
В министерстве также обратили внимание, что не располагают данными о деятельности религиозных структур, действующих на временно аннексированной территории Автономной Республики Крым и на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.
Православная церковь Украины была создана по благословению Вселенского патриархата в декабре 2018 на Объединительном соборе в Киеве. Этот собор объединил представителей всех ветвей украинского православия и положил конец так называемому «расколу» в Украине, о котором твердили сторонники Москвы.
В начале 2019 Вселенский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию томос о каноническом признании автокефалии ПЦУ как поместной церкви Украины.
ПЦУ является одной из 15 канонических автокефальных поместных церквей, которые составляют православное сообщество. Но в настоящее время она признана четырьмя из них, которые перечислил Епифаний, это, кроме Вселенского патриархата, также Александрийский патриархат - один из древнейших исторических патриархатов, Элладская православная церковь (в Греции) и Кипрская православная церковь. Таким образом, ПЦУ остается добиться признания еще десяти православных церквей.
Процесс признания вновь канонически церквей другими церквями, как правило, длится годами или даже десятилетиями. В случае с ПЦУ этому процессу активно препятствует Москва - и Русская православная церковь (Московский патриархат), и российское государство. Подразделение РПЦ в Украине, так называемая Украинская православная церковь, подчиненная Московскому патриархату, является частью канонически признанной РПЦ, но на территории Украины ее канонический статус сомнителен. Она не имеет статуса поместной церкви.
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