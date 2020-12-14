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В районе порта Джидда Саудовской Аравии произошел взрыв на танкере под сингапурским флагом, никто не пострадал, передает Укринформ.

Во время инцидента танкер BW Rhine разгружался в порту Джидды в Саудовской Аравии.

Причиной пожара и последующего взрыва стал неустановленный «внешний источник»

«Возможно, что часть нефти вылилась из судна, но это не подтверждено, и приборы в настоящее время показывают, что уровень масла на борту находится на том же уровне, что и до инцидента», - говорится в заявлении владельцев судна.

Экипаж потушил огонь, никто из них не пострадал.
ForUm

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