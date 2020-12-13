Свадьба – один из самых важных моментов в жизни двух любящих сердец. Конечно же, подготовка торжества потребует от пары и сил и терпения. Помимо выбора нарядов, банкетного зала и прочих атрибутов запоминающегося праздника нельзя, забывать и о соответствующем кортеже. Одни молодожены стараются ограничиться машинами друзей и близких, другие – прибегают к услугам компаний по прокату авто. И хотя первый путь менее затратный, но второй – гораздо более комфортный. О том, как правильно подобрать автомобиль на свадьбу и арендовать его выгодно, мы расспросили в автопрокатной компании 7Cars.

В чем специфика проката авто для свадебных торжеств?

Прокат авто в специализированной фирме – услуга, которую нужно заказывать заблаговременно. Когда? Желательно за 1-2 месяца до назначенной даты. В этом случае у вас получится подобрать автомобиль, подходящий более других по внешним, техническим и стоимостным характеристикам. Если же вы обратитесь в компанию за несколько дней до свадьбы, то придется брать то, что осталось. Не факт, что эта часть автопарка придется вам по душе.

Что еще важно при прокате авто на свадьбу?

Подбирая подходящие автомобили, придерживайтесь нескольких несложных правил:

изучите предложения разных агентств – оценивайте и ценовую политику фирмы, и обширность автопарка (наличие тех моделей, которые нужны именно вам);

если в ходе празднеств вы собираетесь совершить загородную прогулку, непременно уточните эту возможность у персонала компании по прокату авто (часть агентств разрешает передвижение арендованного транспорта только по городу);

узнайте отношение фирмы к украшению машин (некоторые сервисы декорируют авто силами своих специалистов, а отдельные модели и вовсе не разрешают наряжать, дабы не повредить лакокрасочное покрытие);

чтобы выбрать авто нужной вместимости, заранее оцените количество приглашенных;

подбирая машину, обязательно осмотрите приглянувшийся экземпляр лично и проверьте, соответствует ли он вашим представлениям о комфорте (фотографии в каталоге могут приукрашивать действительность);

убедитесь также в том, что выбранная вами машина не имеет царапин и вмятин. Это нужно не только для того, чтобы не испортить вид свадебного кортежа, но и во избежание проблем при возврате машины (недокументированные повреждения могут повлечь за собой штраф);

узнайте, каковы отзывы о прокатной компании (можно расспросить об этом приятелей и поискать нужную информацию в интернете).

Автомобили для свадебного кортежа

Выбор того или иного варианта зависит от предпочтений молодых и запланированного бюджета. Компании по прокату предлагают и бюджетные, и очень дорогие образцы – выбор всегда за женихом и невестой. Какие именно модели принято заказывать на свадьбу?

Микроавтобус

Чтобы сэкономить на аренде, можно выбрать стильный легковой автомобиль для молодых и нужное количество (по числу гостей) вместительных микроавтобусов. Естественно, все машины должны быть удобными и привлекательными внешне. Промежуточный вариант – минивэн: он вмещает 6-8 человек, тогда как микроавтобус – обычно 10-20.

Авто представительского класса

Их выбирают почитатели роскошной классики. В этом классе автомобилей популярны модели марок Audi, Mercedes-Benz, Porsche, BMW... Такие машины прекрасны и снаружи, и изнутри. У молодоженов и их гостей будет возможность насладиться комфортом как во время поездки по памятным местам, так и по пути к ресторану.

Лимузины

Все еще популярны среди брачующихся. Компании по прокату авто предлагают своим клиентам модели марок Hummer, Lincoln, Excalibur Phantom, Rolls Royce и не только. Во время переездов от одного места к другому у гостей торжества будет возможность послушать любимую музыку и выпить шампанского, уютно устроившись на комфортном диванчике. Чаще всего такие машины арендуют с водителем.

Автомобиль-карета

Оригинальный вариант для тех, кто хочет сделать свой праздник уникальным. Такая машина (например, от американской марки Chrysler) стилизована под старинную карету. Свадебный кортеж, возглавляемый таким автомобилем, точно не останется незамеченным.

Внедорожники

Выбор авто внедорожного класса для свадьбы тоже не редкость. Чаще всего такие модели (Toyota Land Cruiser, Mercedes G-class, Land Rover Range Rover…) востребованы среди молодых ценителей агрессивных и мощных машин. Большие комфортные внедорожники с отменной проходимостью, респектабельной внешностью и превосходными техническими характеристиками способны украсить любой свадебный кортеж. Они привносят в блестящую праздничную кавалькаду еще больше яркости и экспрессии.

Спорткары

Почитатели мощной и быстрой техники даже на свадьбу арендуют спортивные авто. Например, это может быть Lamborghini, Maserati или Aston Martin. Некоторые молодожены останавливают выбор на кабриолетах – свадебные фото в таких машинах получаются превосходными.

Вместо заключения

Когда вариант арендуемой машины уже подобран, следует оформить соответствующие документы. О чем следует помнить при подписании договора на прокат авто? Прежде чем подписывать бумаги, обязательно ознакомьтесь с текстом. Нужно тщательно вычитать все – даже то, что написано мелким шрифтом или в сносках. В соглашении между сторонами указывают: наименование и регистрационный номер авто, год выпуска ТС и тип кузова, сведения о лицензии водителя и техпаспорте на автомобиль. Кроме того, важно проверить сроки аренды, дату и время возврата взятого напрокат транспорта: если вы вернете его позже указанного времени, то это повлечет за собой дополнительные расходы.

Теперь, когда вы знаете все главные нюансы, можно отправляться в офис или на сайт прокатной фирмы. Желаем удачной аренды и незабываемого праздника!