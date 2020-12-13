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Министерство юстиции США запросило информацию о финансовых операциях сына избранного президента Хантера Байдена в более чем 20 компаниях.

Об этом сообщает Associated Press.

В частности, Минюст запросил информацию о работе Байдена-младшего в украинской газовой компании Burisma.

Также расследователям необходимы данные о финансовой деятельности Хантера Байдена с китайскими компаниями.

Напомним, прокуратура США начала расследовать налоговые дела сына избранного президента Джо Байдена — Хантера.

Сын Байдена надеется на то, что правоохранители будут максимально объективны в этом вопросе. Он подчеркнул, что все свои дела он вел и ведет надлежащим образом, а за помощью постоянно обращается к своим налоговым консультантам.
ForUm

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