Министерство юстиции США запросило информацию о финансовых операциях сына избранного президента Хантера Байдена в более чем 20 компаниях.
Об этом сообщает Associated Press.
В частности, Минюст запросил информацию о работе Байдена-младшего в украинской газовой компании Burisma.
Также расследователям необходимы данные о финансовой деятельности Хантера Байдена с китайскими компаниями.
Сын Байдена надеется на то, что правоохранители будут максимально объективны в этом вопросе. Он подчеркнул, что все свои дела он вел и ведет надлежащим образом, а за помощью постоянно обращается к своим налоговым консультантам.
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