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США планируют ввести санкции против Турции из-за приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России. Президент Дональд Трамп уже подписал соответствующий пакет мероприятий, сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

«Президент Дональд Трамп подписал пакет мер, рекомендованных госсекретарем Майклом Помпео», - пишет американское издание со ссылкой на информированные источники.

Санкции будут введены в соответствии с законом о противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA).

Издание указывает, что на их запросы о комментарии по данному вопросу в Совете национальной безопасности, Министерстве финансов и Государственном департаменте США не ответили.

В то же время отмечается, что Трамп ранее противостоял призывам Конгресса наказать Турцию санкциями за соглашение с Россией.

Как сообщалось, Турция и Россия в 2017 году заключили контракт на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. В июле 2019-го в Турцию поступили первые компоненты ЗРК. В середине сентября стало известно о поставках остальных компонентов второй батареи. Введение комплексов в эксплуатацию запланировано на апрель 2020 года.

Турецкие военные впервые испытали С-400 в районе черноморского города Синоп на севере страны в октябре 2020 года. В НАТО выразили обеспокоенность по поводу пусков и заявили, что система может представлять угрозу для воздушных судов союзников.
ForUm

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