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Сегодня в Киеве произошел конфликт между народным депутатом Александром Юрченко и двумя мужчинами.

Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Голосеевского управления полиции Кристина Кирьякова, передает УНИАН.

По ее словам, Юрченко сам позвонил на линию «102» около 12:00 и сообщил о нападении.

На место выехали правоохранители, которые выясняют детали инцидента.

Также она уточнила, что инцидент произошел на улице Большая Васильковская.

Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на информированный источник, около 12:00 на улице Большой Васильковской, 102 Алексей Турчин и Андрей Григорьев приехали устанавливать двери в квартире №79.

«Установил двери и погрузил старые в Volkswagen «Транспортер» г/н АI 5453СТ, выезжал со двора. А на узкой придомовой дороги не разъехались с SsangYong, в котором находись народный депутат Юрченко и его помощник Максим Царик», - подчеркнул собеседник издания.

«В ходе конфликта из-за первоочередности проезда Юрченко подошел к автомобилю и через открытое окно бросил окурок, после чего повредил (оторвал) дворник с лобового стекла. Далее Юрченко позвонил на линию 102 и сообщил о причинения телесных повреждений. СОГ установила, что никому телесные повреждения не причинены. Претензий стороны конфликта друг к другу не имеют, о чем написали встречные заявления», – сказано в сообщении.

Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа» Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко. На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должен быть построен в Украине иностранные инвесторы: «Хотел бы получить кусочек этого большого пирога».

По данным следствия, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. 

15 сентября ВАКС арестовал помощника нардепа с альтернативой залога в 1,5 миллиона.

17 сентября генеральный прокурор подписала сообщение о подозрении Юрченко. 

Его исключили из фракции.  

21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал для Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн. 25 сентября за него внесли залог и он вышел на свободу.

В начале ноября по решению ВАКС с Юрченко сняли электронный браслет.
ForUm

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