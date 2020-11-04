По решению Высшего антикоррупционного суда с народного депутата Александра Юрченко, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме в парламенте, сняли электронный браслет.

Об этом Юрченко написал в Facebook.

«Вчера суд вынес решение о снятии с меня средства контроля - браслета!» - заявил он.

Представитель ВАКС Олеся Чемерис подтвердила информацию, пишет Украинская правда.

По ее словам, 3 ноября следственный судья продолжил Юрченко обязанности, кроме ношения электронного средства контроля.

Чемерис добавила, что меру пресечения продлили до 3 января 2021 года.

Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа» Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко. На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должен быть построен в Украине иностранные инвесторы: «Хотел бы получить кусочек этого большого пирога».

По данным следствия, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

15 сентября ВАКС арестовал помощника нардепа с альтернативой залога в 1,5 миллиона.

17 сентября генеральный прокурор подписала сообщение о подозрении Юрченко.

Его исключили из фракции.

21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал для Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн. 25 сентября за него внесли залог и он вышел на свободу.