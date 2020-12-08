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Суд Фрунзенского района Минска осудил троих человек по уголовному делу за обновление 9 сентября надписи «Не забудем!» возле народного мемориала, посвященного убитому протестующему Александру Тарайковскому.

Как сообщил правозащитный центр «Весна», судья Юлия Крепская осудила по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса политзаключенных Дениса Греханова и Игоря Самусенко к 1,5 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химии»), а Владислава Гулиса — к 2 годам лишения свободы в условиях строгого режима. После оглашения приговора Греханова и Самусенко освободили из-под стражи до вступления приговора в законную силу. За решеткой в рамках этого уголовного дела они провели больше месяца.

В центре — политзаключенный Денис Гроханов, слева — Игорь Самусенко, справа — Владислав Гулис. Фото: spring96.org

Это уже второй суд по данному делу. Во вторник суд Фрунзенского района назначил 26-летнему Максиму Павлющику 2 года лишения свободы в колонии усиленного режима за надпись «Не забудем». Еще одна фигурантка этого дела, 25-летняя Мария Бобович получила 1,5 года «домашней химии».

Молодых людей осудили за надпись «Не забудем» в память о погибшем в ночь на 11 августа на акции протеста Александре Тарайковском.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Правоохранители заявляют о радикализации протестов. ЕС и США не признают Лукашенко законно избранным президентом.
ForUm

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