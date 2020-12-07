Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает УНИАН, сегодня суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты на решение суда присяжных в составе Шевченковского райсуда Киева о продлении срока ареста Антоненко.

Прокурор отметил, что просит суд отказать в удовлетворении апелляции, ведь, по мнению следствия, имеются определенные риски, в частности, что после освобождения из-под стражи обвиняемый якобы может скрываться или бежать.

В то же время, адвокаты Антоненко в очередной раз подчеркнули, что их подзащитный не собирается скрываться от следствия и суда или бежать за границу.

Коллегия судей постановила в удовлетворении апелляционной жалобы отказать и оставить в силе решение о продлении меры пресечения Антоненко в виде содержания под стражей.

Соответствующее решение суда присутствующие в зале встретили криками «Ганьба!»

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.