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Действия Константинопольского Патриарха Варфоломея по признанию ПЦУ нарушают каноны и принцип соборности Церкви, однако к собственным интересам на своей канонической территории Фанар относится по-другому.

Об этом заявил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний(Паканич) в интервью Newsone, сообщает Телеграм-канал «Правблог».

«По словам патриарха Варфоломея, наша Церковь ничего не делала для того, чтобы добиться уврачевания раскола. Как это ничего не делала? Сколько раз мы заявляли о том, что открыты, что ждем своих братьев, которые отпали от Церкви. Однако для уврачевания есть только один канонический путь. Как свидетельствует церковная история — это путь покаяния. И этот путь не унизительный. Как и не унизительный он для любого верующего человека, который приходит на исповедь и кается. Это прекрасная возможность, которая есть в церковной жизни. И которая всегда доступна. Если патриарх Варфоломей считает, что он уврачевал раскол тем, что признал просто, автоматически, раскольников, дал им какой-то официальный документ, то, если проводить аналогии, данные действия можно уподобить такому примеру. Больного человека можно лечить, чтобы он стал здоровым. А можно найти другой путь. Авантюрный путь, суть которого в том, чтобы просто дать справку болящему о том, что выздоровел. Хотя в реальности он продолжает дальше болеть и внутренне загнивать. Вот этот путь и избрали на Фанаре. Не путь исцеления, а его имитации», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ напомнил, что Украинская Православная Церковь всегда всей душой переживала по поводу происходящего раскола, ведь это «наши люди, наша плоть от плоти, это та проблема, которая болью отдается внутри нашего общества».

«Я не думаю, что на Фанаре — у тех, кто принимает решения — реально болит сердце за тех людей, кто здесь страдает. Иначе верующими не стали бы помыкать, как крепостными, не стали бы закрывать глаза на существование УПЦ и ее паствы, не дали бы фактически своими действиями отмашку на захват наших храмов и притеснения наших общин. Какая любовь и забота может строиться на лжи, насилии и манипуляциях?», - подчеркнул митрополит Антоний.

Архиерей привел примеры «двойных канонических стандартов» Константинополя.

«Если принять логику патриарха Варфоломея о том, что он своим томосом дал статус автокефальной церкви тем, кто находился в расколе, то почему же он не дает такой же статус т.н. Турецкой Православной Церкви? Или почему такой статус не появляется у раскольников в Элладской Православной Церкви — старостильников? Да, и стоит вспомнить существовавшие разговоры в Америке, в среде Греческой архиепископии, о возможном новом статусе, более независимом от Фанара. Чем это всем закончилось? Архиепископа сменили. И сейчас уже заявлено, что идет работа по принятию нового устава, который, как ожидается, существенно ограничит, а, как говорят некоторые эксперты, и вовсе заблокирует все возможности архиепископии по отделению от Фанара и получению автокефалии. Все указанное выше выглядит как система двойных стандартов», - заключил управделами УПЦ.

 
ForUm

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