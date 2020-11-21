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Государственная миграционная служба Украины и Паспортная служба Великобритании провели онлайн встречу. Во время нее стороны обсудили упрощение визового режима между странами. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает пресс-служба посольства Украины в Британии.

«Кроме пандемии, ограничения на поездки действительно отталкивают многих туристов. Мы продолжаем работать с британскими партнерами, чтобы постепенно упростить визовый режим между нашими странами», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что во время встречи, также, обсуждались вопросы системы биометрической документации и процедуры выдачи паспортов.

«Украина заинтересована в усилении этой формы сотрудничества. Небольшие шаги, сделанные в правильном направлении, могут дать весомые результаты для достижения четко сформулированного, эффективного и доступного подхода для путешествий наших граждан», - говорится в сообщении.

Сообщается, что для дальнейшего обсуждения этого вопроса в Украину должны прибыть британские специалисты.

Напомним, Кулеба предложил назначить Маркарову новым послом Украины в США.
ForUm

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