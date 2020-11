Государственная миграционная служба Украины и Паспортная служба Великобритании провели онлайн встречу. Во время нее стороны обсудили упрощение визового режима между странами. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает пресс-служба посольства Украины в Британии.

«Кроме пандемии, ограничения на поездки действительно отталкивают многих туристов. Мы продолжаем работать с британскими партнерами, чтобы постепенно упростить визовый режим между нашими странами», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что во время встречи, также, обсуждались вопросы системы биометрической документации и процедуры выдачи паспортов.

1/2 Restrictions on travel are indeed pushing away many holidaymakers. We keep working with 🇬🇧 2 gradually simplify the visa regime. 🇺🇦State Migration Service&HM Passport Office have launched an online dialogue on biometric documentation system & passport issuance procedures. pic.twitter.com/QBWKCjzBa4