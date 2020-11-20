Украина и ОРДЛО представили свои видения мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Они отражают диаметрально противоположные подходы к проблеме. Об этом заявил политический обозреватель Сергей Розенбаум, сообщают «Вести».

По его словам, если поддерживаемый Россией план ОРДЛО построен строго на Минских соглашениях, то украинский является попыткой их подменить: «Более того, складывается впечатление, что написанный в Киеве так называемый план Кравчука направлен не на поиск мира, а на усугубление конфликта. Это антигосударственная и импотентная политика украинских властей будет стоить жизни гражданам Украины».

Розенбаум напоминает, что 11 ноября замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак направил советникам лидеров стран нормандской четверки письмо, к которому был приложен донбасский вариант дорожной карты по урегулированию конфликта на Донбассе. Там указаны шаги в порядке, определенном Минскими соглашениями. Сначала необходимость внесения Верховной Радой изменений в Конституцию в части децентрализации и особого статуса ОРДЛО с инкорпорацией «формулы Штайнмайера». Далее назначение выборов в ОРДЛО. Сразу после выборов Украина начинает устанавливать контроль над восточной границей. Параллельно с этим на Донбассе должно происходить разведение сил, разминирование территорий. А также должен быть осуществлен обмен по формуле «всех на всех». Украина должна возобновить социально-экономические связи с ОРДЛО, начать выплаты пенсий. А власти ОРДЛО обязаны передать управление над предприятиями их законным владельцам. Все по «Минску».

Украина же презентовала так называемый план Кравчука. В нем от «Минских соглашений» осталось очень мало. Киев выписал очередность шагов и их формулировку таким образом, чтобы на нее в здравом уме никто не согласился ни в Донецке, ни в Луганске.

Ведь если Минские соглашения предполагают, что Украина закрепит за ОРДЛО особый статус в Конституции и проведет выборы, то Киев предлагает сначала провести полную демилитаризацию ОРДЛО и вывод всех вооруженных формирований. Согласно плану, это якобы должно произойти до 15 февраля 2021 года. Украина настаивает на установлении полного военного контроля над Донбассом и границей еще до выборов, тем самым отрицая «Минск».

Нет речи о легализации народной милиции ОРДЛО. Очень расплывчато указаны в документе и действия, которые должны предшествовать началу выведения НВФ из ОРДЛО. В тексте видим пустую фразу о «консолидации режима прекращения огня», но нет никаких мер по усилению режима прекращения огня. К тому же, все действия, которые должны были бы предшествовать выведению НВФ из ОРДЛО, в документе датированы позже, чем обозначено начало выведения вооруженных формирований. Что подтверждает тот факт, что даты в документе взяты с потолка и совершенно нереалистичны.

Условия амнистии Киев не собирается обсуждать с представителями ОРДЛО. А к вопросу проведения выборов Киев подошел вообще несерьезно. За 4 месяца организовать выборы, когда для этого совершенно нет готовой почвы – просто нереально.

Украина до сих пор не внесла изменения в Конституцию в части децентрализации с учетом особенностей ОРДЛО. А это три чтения законопроекта в парламенте, которые должны рассматриваться на разных сессиях Рады. Затем должны быть согласованы законопроекты, которые бы гарантировали особый статус ОРДЛО на постоянной основе. В этих документах как раз и должна быть прописана система, состав и полномочия местных органов власти в ОРДЛО, которые должны быть избраны на выборах. Это очень длительных процесс, который только совершенно далекий от понимания мирного процесса человек мог вместить в четыре с половиной месяца.

Если идти по логике Украины, то никакого самоуправления с особыми условиями в ОРДЛО не будет, потому что для этого не будет законодательной базы. Это очевидные вещи, которые понимают и те, кто писал план Кравчука.

Не готова даже платить пенсии своим гражданам в ОРДЛО. В документе есть формулировка о восстановлении социальных обязательств Украины до 30 сентября 2022 года! А как жители ОРДЛО должны выживать без соцвыплат эти два года?

На лицо банальная попытка дискредитировать процесс урегулирования конфликта. В плане Кравчука нарушена вся последовательность выполнения Минских соглашений, указаны абсолютно нереалистичные даты предполагаемых инициатив, многие нормы идут вразрез с положениями «Минска». Совершенно очевидно, что ни Москва, ни Донецк, ни Луганск никогда не согласятся на план, который настолько противоречит достигнутым ранее договоренностям, утвержденным мировым сообществом.

«А потому возникает подозрение, что весь этот документ изначально написан для обнуления мирного процесса. Новая украинская власть за полтора года не продвинулась ни на йоту в процессе достижения мира на Донбассе, хотя получила на это мандат украинского народа» - отметил Розенбаум.