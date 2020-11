Европейский суд по правам человека принял решение в пользу Украины по иску от группы пенсионеров из Луганска, которые не смогли добиться возобновления выплат пенсий на оккупированной территории и пожаловались на нарушение их права на собственность и права на справедливый суд.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина, представлявший правительство в этом деле.

Суд своим решением признал неприемлемым заявление по делу Kandyba and Others v. Ukraine, no. 33137/16. Иск против Украины подала группа пенсионеров из ОРДЛО.

Сначала они обратились в украинские административные суды, оспаривая постановление Кабмина № 595, согласно п. 2 которого социальные выплаты на оккупированных территориях были приостановлены до их возвращения под контроль органов государственной власти. Заявители требовали признания этого положения незаконным и восстановления им пенсионных платежей.

Административные суды трех инстанции частично удовлетворили этот иск, признав п. 2 недействительным на том основании, что Кабмин вышел за рамки своих полномочий, принимая его. В то же время в требовании о возобновлении платежей суды отказали, объяснив это тем, что заявители обратились к ненадлежащим ответчикам.

Заявители обращались ко многим органам с требованием о восстановлении пенсионных платежей на основании судебных решений, но им было отказано, затем в админсуды с иском о незаконной бездеятельность исполнительных органов - и также получили отказ.

После этого заявители обратились в ЕСПЧ, жалуясь на нарушение ст. 6 Конвенции (право на справедливый суд) и ст. 1 Протокола (право собственности) в связи с невыполнением судебного решения в их пользу. ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой как явно необоснованную. Он ссылался, в частности, на решения судов по второму делу, инициированному заявителями, которыми им было отказано в жалобе о незаконной бездеятельности при исполнении решений, и отметил, что заявители не обратились с исками о возобновлении платежей в соответствующие суды.

«Суд принимает аргумент правительства о том, что государство не могло быть обоснованно обязано выполнить решение путем действий, которые не были четко указаны судом (Киевским окружным административным судом. - ЕП) при принятии решения, и заявители могли и должны были... обратиться с отдельными исками против соответствующих ответчиков для отстаивания своих прав. Более того, из обстоятельств дела не вытекает, и заявителями не утверждается, что подача таких исков стала бы дополнительным бременем для них...» - говорится в п. 55 решения суда.

Ранее в 2018 году ЕСПЧ в одном из первых решений о нарушении прав граждан в результате конфликта на Донбассе постановил, что Украина не несет ответственности за проблемы с осуществлением судопроизводства в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.