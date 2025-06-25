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Костянтинівка внаслідок агресії рф на межі гуманітарної катастрофи, – Донецька ОВА

Костянтинівка внаслідок агресії рф на межі гуманітарної катастрофи, – Донецька ОВА

Внаслідок масованих обстрілів з боку російських військ Костянтинівка перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

У місті частково відсутні електроенергія, газ та транспорт, обмежене водопостачання, а критична інфраструктура регулярно зазнає ударів.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, через ворожі удари майже половина міста залишилася без електропостачання.

У мікрорайоні Сантуринівка 1,9 тис. будинків досі не мають газу, відновити його подачу наразі неможливо через пошкодження інфраструктури.

Особливо складна ситуація з водопостачанням – воду подають лише один раз на добу з 17:00 до 20:00, що становить лише 20-25% від реальної потреби мешканців.

Крім того, через постійні атаки дронів у місті скасовано рух міських автобусів. Приміський маршрут до Дружківки працює в обмеженому режимі, що ускладнює пересування жителів.

Філашкін зазначає, що влада намагається забезпечити хоча б мінімальні потреби населення.

Зокрема у місті встановлено 7 резервуарів та 11 ємностей для води, працюють 12 свердловин, 6 з яких обладнані системами очищення.

Функціонують 5 пунктів незламності, ще 2 перебувають у режимі очікування.

Також попри критичну ситуацію, в Костянтинівці продовжують працювати медики, комунальники, поліція та місцева влада.

Однак ворог продовжує системно руйнувати критичну інфраструктуру міста.

Раніше ForUA.com повідомляв, що росіяни намагаються оточити Костянтинівку одразу з трьох боків.

Наразі українські війська зосередили на цьому напрямку максимум зусиль, щоб зупинити противника.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Донецька областьКостянтинівкаагресія рф
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