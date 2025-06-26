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Культура

Українська письменниця посмертно отримала премію Орвелла

Українська письменниця посмертно отримала премію Орвелла

Українська письменниця Вікторія Амеліна удостоєна премії Джорджа Орвелла у категорії «Політичний нонфікшн» за свою останню книгу Looking at Women, Looking at War («Дивлячись на жінок, які дивляться на війну»).

Книга вийшла друком у 2025 році у британському видавництві William Collins. Передмову до неї написала всесвітньо відома канадська письменниця Маргарет Етвуд.

Це - незавершена робота Амеліної, яка поєднує щоденникові записи, інтерв’ю, репортажі з місць воєнних злочинів та поезію. Видання присвячене українським жінкам, які документують війну, переживають її і змінюють спосіб, у який світ її бачить.

«Це книга про жінок, які дивляться на війну — і про те, як війна дивиться у відповідь», — зазначено в анотації до видання.

Вікторія Амеліна померла 1 липня 2023 року в лікарні Дніпра від важких поранень, яких зазнала під час ракетного удару Росії по Краматорську 27 червня. В момент атаки письменниця разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників.перебувала в ресторані Ria Lounge

Її смерть стала шоком для української та світової культурної спільноти. За життя Амеліна займалась не лише літературною творчістю, а й активно документувала воєнні злочини РФ, співпрацювала з ініціативами на кшталт Truth Hounds.

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Вікторія Амеліна
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