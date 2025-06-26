Росія хоче повторити сценарій вторгнення в Україну

Росія готується до можливого нападу на країни НАТО та створює інформаційні умови для виправдання майбутньої агресії проти колишніх радянських держав, які не входять до Альянсу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Кремль активізує пропаганду, яка повторює риторику, що передувала повномасштабному вторгненню в Україну у 2022 році. Зокрема, йдеться про використання концепцій "захисту співвітчизників за кордоном" та "руського міра".

"Росія формує інформаційний простір і внутрішню політику таким чином, щоб легітимізувати можливу агресію проти країн Балтії, Молдови та інших колишніх радянських республік", — зазначають аналіітики.

Кремль використовує аморфну ідеологічну концепцію "руського міра", яка включає колишні території Київської Русі, Російської імперії, СРСР та сучасної РФ. За словами аналітиків, це дозволяє Москві оголошувати "історичними" будь-які території, на які вона має імперські претензії.

Також у звіті підкреслюється, що Росія проводить військові реформи та інтегрує ветеранів війни в органи влади на всіх рівнях — як частину підготовки до ймовірного конфлікту з НАТО після завершення війни в Україні.

Аналітики звертають увагу і на недавню заяву президента США Дональда Трампа на саміті НАТО. Він заявив, що Росія може мати територіальні амбіції, які виходять за межі України. У звіті вказано, що ця позиція відповідає оцінкам аналітиків: агресія Росії не обмежиться лише українським напрямком, якщо Володимира Путіна не змусять відмовитися від своєї "теорії перемоги".