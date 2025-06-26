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Злочини проти дітей в Україні зросли на 105%

Злочини проти дітей в Україні зросли на 105%

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш повідомив про значне збільшення кількості злочинів проти дітей у зонах збройних конфліктів у 2024–2025 роках. Особливо гостро ця проблема стоїть в Україні. Про це повідомила спецпредставниця генсека ООН з питань дітей і збройних конфліктів Вірджинія Гамба на засіданні Ради Безпеки ООН.

У щорічному звіті Гутерреша «Діти і збройний конфлікт» зафіксовано, що кількість грубих порушень прав дітей у світах конфліктів суттєво зросла. В Україні цей показник зріс на 105% порівняно з попереднім періодом.

Також зростання злочинів проти дітей зафіксовано в Лівані (+545%), Мозамбіку (+525%), Гаїті (+490%) та Ефіопії (+235%).

Гутерреш вказав на зростання вбивств і каліцтв дітей в Україні, а також напади на школи та лікарні.

За даними ООН, у 2024–2025 роках було задокументовано:

- вбивство 94 дітей

- поранення 577 дітей

- 559 атак на школи

- 303 атаки на лікарні

Відповідальність за ці злочини покладається на російські збройні сили та пов’язані з ними групи.

У звіті також підтверджено, що багато українських дітей, вивезених до Росії, досі не знайдені.

Генсек ООН повторно включив збройні сили РФ до так званого «списку ганьби» — переліку державних структур, які порушують права дітей.

Для порівняння, за даними Офісу генпрокурора України, від початку повномасштабної війни через бойові дії постраждали понад 2500 дітей, з них 630 загинули.

Теги:

ООНвбивство дітей в Українівикрадення дітей в РФ
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