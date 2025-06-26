Сьогодні ЄС затвердить 18-й пакет санкцій проти Росії — Мерц

Європейський Союз 26 червня офіційно запровадить 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції, повідомляє DW.

«Ми повинні підвищити рівень економічного тиску на Москву. Європейський союз займається цим, і сьогодні, нарешті, дадуть хід 18-му пакету санкцій», — заявив Мерц.

За словами глави німецького уряду, санкції мають стати важелем тиску на Кремль, щоб змусити його до участі в мирних переговорах щодо України. Водночас Мерц наголосив, що одного лише пакета санкцій недостатньо, і закликав США приєднатися до посилення тиску. «Ми потребуємо більш активної участі США в санкціях», — зазначив він.

Канцлер також повідомив, що вже обговорив це питання з президентом США Дональдом Трампом, і попросив його особисто підтримати нові обмеження проти РФ.

Фрідріх Мерц підтвердив позицію Німеччини щодо відсутності військового вирішення конфлікту в Україні: «Військового вирішення цього конфлікту не існує», — підкреслив він.