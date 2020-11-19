Джо Байден неоднократно высказывал взгляды, которые не соответствуют учению Католической Церкви в отношении ценности жизни человека и операций по перемене пола.

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Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

«Мы знаем, какое учение исповедует Католическая Церковь в отношении ценности жизни человека, в отношении абортов, операций по перемене пола. Господин Байден неоднократно высказывал взгляды, которые не соответствуют этому учению. Мне бы хотелось надеяться, что, став президентом, он будет действовать в русле учения той конфессии, к которой он принадлежит, что он будет защищать человеческую жизнь, не будет выступать в качестве сторонника абортов и пересмотрит свою позицию в отношении операций по перемене пола», — подчеркнул митрополит Иларион.

Председатель Отдела внешних церковных считает, что операция по смене пола — это обман, «потому что никакой реальной смены пола не происходит, происходит просто внешняя смена некоторых вторичных половых признаков, то есть человек может приобретать внешний вид представителя другого пола, но на самом деле он остается все равно представителем своего пола».

«Об этом мало говорят, а на Западе это всячески замалчивается, потому что существует целая индустрия по перемене пола. В этом заинтересованы и психологи, и хирурги, которые на этом зарабатывают большие деньги. А прямо сказать, что это такое на самом деле, многие на Западе сейчас стесняются или даже не могут. Я очень надеюсь на то, что новый президент Соединенных Штатов Америки займет позицию, которая соответствует позиции Католической Церкви, к которой он принадлежит», — подытожил митрополит Иларион.