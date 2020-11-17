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В Ривном сделали субботу, 21 ноября, и воскресенье, 22 ноября рабочими днями.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте горсовета.

Так комиссия отреагировала на постановления Кабмина о противодействии распространению коронавируса, в частности, постановление №641 с изменениями, внесенными постановлением №1100 от 11 ноября, которые касаются введения в Украине карантина выходного дня.

Как сообщал ForUm, в ходе заседания в среду Кабмин ввел «карантин выходного дня», который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня. Также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не поддерживает введение карантина выходного дня. Не планируют его вводить в Одессе и Ривном. 
ForUm

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