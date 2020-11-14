В Житомирской области, в первый день карантина выходного дня, предприниматели из города Овруч перекрыли международную трассу М-21 Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский.

Об этом сообщает местное издание Житомир.info

По предварительной информации, протест связан чисто с приостановкой работы местного рынка.

«Около 9:45 поступило сообщение о том, что в городе Овруче по улице Шевченко граждане частично ограничивают движение через автодорогу», - сообщила журналистам пресс-секретарь Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

Машины могли объезжать перекрытый участок и затруднения дорожного движения не было. По предварительной информации, акция была связана с тем, что местные власти из-за карантина приостановили работу местного рынка

Пресс-секретарь также сообщила, что по состоянию на 13:00 мероприятия закончились.

Как сообщал ForUm, в ходе заседания в среду Кабмин ввел «карантин выходного дня», который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня. Также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не поддерживает введение карантина выходного дня. Не планируют его вводить в Одессе и Ривном.