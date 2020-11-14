Остановка общественного транспорта, в частности, метро, приведет к полному локдауну, заявил глава Минздрава Максим Степанов на фоне критики карантина выходного дня.

«Сейчас много так называемых экспертов начали разводить демагогию, что делать с метро, делать транспортом в будние дни. Но транспорт и метро — это критическая инфраструктура, и мы не можем его остановить, потому что это приведет к полному локдауну, которого не выдержит наша страна», — пояснил он на брифинге.

Министр добавил, что нельзя сравнивать работу метро в будние дни и ограничения карантина выходного дня.

«Если мы уменьшим распространение болезни хотя бы в выходные, чтобы большинство украинцев просто остались дома, мы существенно уменьшим нагрузку на нашу медицинскую систему», — резюмировал Степанов.

Как сообщал ForUm, в ходе заседания в среду Кабмин ввел «карантин выходного дня», который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня. Также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не поддерживает введение карантина выходного дня. Не планируют его вводить в Одессе и Ривном.