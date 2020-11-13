Городская комиссия Краматорска по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать решение о введении карантина выходного дня, сообщил мэр города Андрей Панков.

«По нашему мнению, ограничения, вводимые постановлением Кабинета министров Украины №1100 от 11 ноября по всей Украине, не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны приниматься исключительно на местах», - написал он в Facebook.

По его словам, в заведениях общественного питания, кафе, ресторанах не наблюдается скоплений даже в вечерние часы пик – люди за полгода карантина прониклись общей атмосферой карантина.

«И вообще, в Краматорске владельцы и администраторы таких заведений ответственно подошли к организации внутреннего пространства - посадочные места располагаются на достаточном расстоянии друг от друга, официанты работают в защитных масках и перчатках, есть антисептики. Представители местного бизнес-сообщества не раз говорили - сейчас вопрос не в прибылях. Главное - не допустить остановки работы предприятий, сохранить рабочие места», - отметил мэр.

Соответствующее письмо с просьбой учесть мнение города Панков отправил в Кабинет министров Украины.

Как сообщал ForUm, в ходе заседания в среду Кабмин ввел «карантин выходного дня», который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня. Также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не поддерживает введение карантина выходного дня. Не планируют его вводить в Одессе и Ривном.