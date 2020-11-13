Кабинет министров Украины разрешил работу операторов почтовой связи на время карантина выходного дня до 30 ноября.

Почтовые офисы продолжают работать стандартно без изменений в работе, сообщила пресс-служба Укрпочты.

В частности, на время «высокого» сезона в период новогодних и рождественских праздников 250 наиболее загруженных отделений Укрпочты по всей Украине будут работать без выходных, другие отделения – по ранее установленному графику.

Для удобства во время действия «Счастливых часов для платежей» при оплате до 13:00 коммунальных и других платежей клиенты платят вдвое меньшую комиссию. А получить и отправить посылку в отделениях Укрпочты будет удобнее без очередей во второй половине дня, после 13:00.

Оплатить услуги Укрпочты онлайн или по безналу платежными карточками можно в наиболее загруженных автоматизированных почтовых отделениях Украины в областных центрах и населенных пунктах, где проживает более 2000 жителей. В таких почтовых офисах установлено 5000 POS-терминалов.

Сеть национального почтового оператора насчитывает около 11 тысяч отделений. Компания доставляет отправления во все населенные пункты Украины.

Как сообщал ForUm, в ходе заседания в среду Кабмин ввел «карантин выходного дня», который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня. Также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не поддерживает введение карантина выходного дня. Не планируют его вводить в Одессе и Ривном.