Во время «карантина выходного дня» ни в коем случае нельзя запрещать верующим удовлетворять свои религиозные потребности.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Law.church.ua, об этом сказал председатель юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов, комментируя заявления о скором введении в Украине новых противоэпидемических ограничений.

«Идея «карантина выходного дня» приобретает свою реализацию. Несмотря на то, что о храмах ничего не говорят, мы считаем нужным обратить внимание, что карантин выходного дня ни в коем случае не должен запрещать совершать богослужения. А верующим предоставить возможность посещать храм с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, ведь здоровье это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но также состояние полного физического, психического и социального благополучия», – подчеркнул председатель юридического отдела УПЦ.

9 ноября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране планируется введение «карантина выходного дня», который продлится несколько недель и «может помочь нам избежать жесткого локдауна». Ранее о введении «карантина выходного дня» заявляли министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Степанова, новые карантинные меры предусматривают, что с 00:00 субботы до 00:00 понедельника будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт и заправки. И хотя о том, будет ли возможность посещать храмы пока неизвестно, протоиерей Александр Бахов отметил: «Верующие обеспокоены, что будут ограничены в своих правах на удовлетворение религиозных потребностей – посещение храмов и участия в богослужениях».