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Глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) в ходе совещания ОБСЕ «Supplementary Human Dimension Meeting (SHDM) on Freedom of Religion or Belief» призвал активнее реагировать на системные нарушения прав верующих УПЦ.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, епископ Виктор принял участие в ежегодном совещании ОБСЕ, которое посвящено вопросам религиозных свобод и защиты прав человека.

Во время своего выступления иерарх подчеркнул, что нарушения прав верующих УПЦ в Украине до сих пор не прекращаются. Он сообщил представителям международного сообщества о фактах избиения верующих в селе Задубровка Черновицкой области и грубого разжигания вражды в городе Золочев Львовской области. Также епископ Виктор напомнил, что нерешенными остаются проблемы захвата храмов УПЦ и дискриминационного «закона о переименовании».

Участникам совещания ОБСЕ было представлено письменное заявление Представительства УПЦ, которое, в том числе, содержит ссылку на документальную базу фактов нарушений прав верующих Украинской Православной Церкви, созданную правозащитной организацией Public Advocacy и размещенную на сайте ООН в форме письменных докладов.

«За последние годы в международном правозащитном механизме ООН и ОБСЕ опубликовано достаточно документально подтвержденных фактов нарушений прав верующих УПЦ. Учитывая то, что информирование международного сообщества осуществляется Представительством УПЦ при европейских международных организациях и правозащитными организациями уже несколько лет подряд, возникает закономерный вопрос: какими конкретными действиями международные организации, такие как ОБСЕ и другие, могут влиять на системные и массовые нарушения прав верующих и можно ли ожидать эффективности от такого влияния? Пока этот вопрос остается риторическим, но некоторые имеющиеся признаки свидетельствуют о том, что постепенно реакция авторитетных международных организаций на поставленные вопросы начинает формироваться»,  – говорится в сообщении.
ForUm

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