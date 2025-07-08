ЄС терміново шукає $19 мільярдів для України

Європейський союз шукає способи покрити дефіцит бюджету України на 2026 рік, який може сягнути близько 19 мільярдів доларів через зменшення підтримки зі сторони США та віддалення перспектив припинення вогню з Росією. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За інформацією видання, Єврокомісія веде переговори з країнами-членами ЄС щодо різних варіантів фінансування. Серед можливих заходів – надання військової допомоги Україні у формі позабюджетних грантів, виділення позик у рамках існуючої схеми підтримки країн G7 на суму близько 50 мільярдів доларів, а також подальше використання заморожених у ЄС російських державних активів.

Незважаючи на зусилля партнерів, прогнозований дефіцит бюджету України на наступний рік поки що не покритий зовнішніми фінансовими ресурсами. Високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь у переговорах, зазначив, що «зростає занепокоєння щодо наступного року, і багато зацікавлених сторін, які розраховували на припинення вогню цього року, змушені переглядати свої бюджети та усвідомлюють, що існує велика фінансова діра».

Протягом 2025 року Єврокомісія вже була змушена коригувати фінансування, пов’язане з Україною, через відсутність ясності щодо припинення бойових дій та зростання ризиків на фронті.