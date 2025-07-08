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У Німеччині стрімко зростає кількість бездомних: кожен третій — українець

У Німеччині стрімко зростає кількість бездомних: кожен третій — українець

У Німеччині кількість людей без постійного житла перевищила 470 тисяч осіб, і майже третину з них становлять громадяни України. Про це повідомляє німецьке видання Stern із посиланням на офіційні дані.

Згідно з інформацією, 137 800 українців наразі проживають у притулках та тимчасових закладах розміщення, що надаються муніципалітетами. Йдеться не лише про офіційно зареєстрованих бездомних, а й про осіб, які не мають постійної адреси проживання, попри наявність тимчасового даху над головою.

У звіті зазначається, що загалом у ФРН зареєстровано 372 тисячі безпритульних іноземців — серед яких українці становлять найбільшу групу. При цьому до статистики не входять ті, хто живе просто неба, тож реальна кількість безхатченків може бути ще більшою.

Більшість українських бездомних — це молоді люди та жінки з дітьми, які прибули до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри статус тимчасового захисту, отримати стабільне житло в Німеччині часто виявляється складно через брак доступного соціального житла, мовний бар'єр, труднощі з працевлаштуванням і складну бюрократичну систему.

Німецькі соціальні служби б’ють на сполох: поточна система розміщення мігрантів перенавантажена, а програми інтеграції не завжди встигають адаптуватися до потреб новоприбулих. Експерти закликають уряд розширити житлові програми та спростити доступ до оренди житла для іноземців, особливо тих, хто постраждав від війни.

Теги:

українці в Німеччинібезпритульні українці
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