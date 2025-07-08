ЄС готує найжорсткіший за останні три роки пакет санкцій проти Росії

Йдеться про 18-й за рахунком пакет санкцій проти Росії, який, за словами міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, стане «найжорсткішим за останні три роки». Про це дипломат заявив в ефірі телеканалу TF1.

За словами Барро, обмеження будуть спрямовані передусім на фінансові та енергетичні ресурси Кремля — ключові інструменти, що дозволяють росії продовжувати війну проти України.

«Ми хочемо, щоб Путін нарешті погодився на припинення вогню, оскільки ми побачили, що з того часу, як президент Трамп запропонував 30-денне припинення вогню, удари Росії по Україні збільшилися вп’ятеро», — зазначив міністр.

Барро також заявив, що ЄС планує запровадити санкції проти іноземних компаній та посередників, які допомагають москві обходити попередні обмеження.

«Путін більше не досягає прогресу у військовому відношенні, а задоволений тим, що атакує ракетами та безпілотниками житлові райони, несучи численні жертви серед мирного населення. Ми маємо намір повністю змусити його відступити», — додав він.

Очікується, що нові заходи узгодять на саміті міністрів закордонних справ країн ЄС у найближчі тижні.

Довідка: 10 червня Євросоюз анонсував 18-й пакет санкцій, що передбачає заборону транзакцій для газогонів «Північний потік-1» та «Північний потік-2»; додавання 77 суден до списку так званого «тіньового флоту»; посилення цінового обмеження на нафту — зниження стелі до $45 за барель.