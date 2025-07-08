Трамп змінює риторику: США посилюють військову допомогу Україні

У ніч на 8 липня Міністерство оборони США опублікувало офіційний прес-реліз, у якому речник Пентагону Шон Парнелл заявив про відправку додаткової оборонної зброї в Україну. Рішення ухвалено за прямою вказівкою президента Дональда Трампа.

«За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони відправляє додаткову оборонну зброю в Україну, щоб українці могли захищатися, поки ми працюватимемо над забезпеченням тривалого миру та припиненням вбивств», — йдеться в заяві.

Тієї ж ночі Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Відповідаючи на запитання журналістів щодо України, він підтвердив готовність до подальшої підтримки: «Я розчарований тим, що президент Путін не зупинився", - обурився він, додавши, що глава Кремля, судячи з усього, не збирається зупиняти війну, - «Ми збираємося відправити ще зброю в Україну. Ми мусимо це зробити, бо вони зазнають дуже сильних ударів. Гине дуже багато людей».

Це перша заява Трампа про зброю для України за досить тривалий час. Його коментарі відзначають суттєву зміну тону порівняно з попередніми виступами, де він переважно акцентував на необхідності «швидкого миру» без деталізації військової допомоги.