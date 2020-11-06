Блаженнейший Митрополит Онуфрий передал свою келейную икону общине села Задубровка Черновицкой области, пострадавшей от попыток захвата активистами ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, икону Богородицы верующим по благословению Предстоятеля передал митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

Владыка Мелетий освятил храм святого Архистратига Михаила после внутреннего ремонта, который община Задубровки сделала своими силами.

Молитвенное стояние верующих для защиты храма в Задубровке от нападений активистов ПЦУ продолжается уже более 600 дней.

В этот день исполнилось полгода со дня смерти настоятеля храма в Задубровке протоиерея Леонида Деликатного. Митрополит Мелетий возглавил панахиду в храме и на могиле отца Леонида.

Как сообщалось ранее, храм УПЦ в Задубровке неоднократно пытались захватить активисты ПЦУ. Одну из попыток захвата вооруженные сторонники ПЦУ предприняли в день смерти настоятеля, 4 мая. Несмотря на применение оружия и травмы, полученные от сторонников ПЦУ, верующим удалось отстоять свой храм.